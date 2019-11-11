وائل جسار يشعل حفل الموسيقى العربية بـ غريبة الناس.. صور

أحيا الفنان وائل جسار، حفل غنائي ضخم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28.



وقدم وائل العديد من الاغاني الخاصة به كان من بينها: "بحبك يا مصر"، "بتوحشيني"، "مشيت خلاص"، "إذا كنت بعذابي راضي"، بينما أشعل الحفل بغنائه أغنية :"غريبة الناس" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا.



يذكر أن افتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.



ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.