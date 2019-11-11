اختل توازنها أثناء نشر الملابس .. جامعة القاهرة تنعى طالبة توفيت بمدينة الطالبات

نعت جامعة القاهرة طالبة توفت إثر سقوطها من شرفة مسكنها بمدينة الطالبات.



وقالت الجامعة في بيان لها :" ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي جامعة القاهرة ابنتها الغالية الطالبة لمياء محمد السيد ابراهيم بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة التي انتقلت إلى رحمة الله بعد سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها".



وتقدمت الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرتها، سائلة الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان.



وتقوم الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وسوف تقام صلاة الجنازة غدًا على الفقيدة بمسجد مدينة الطالبات بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة.

