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تكنولوجيا

هل iPhone 11 Pro يستطيع تصوير الأفلام السينمائية؟ تعرف على الإجابة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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كريم جمال
هل يمكن تصوير فيلم سينمائى بكاميرا iphone 11 pro ؟ للإجابة على هذا السؤال ينبغى عليك معرفة التالي، بعدما خضعت كاميرا الهاتف الأحدث لشركة آبل الأمريكية لاختبارات على يد مصورين سينمائيين محترفيين، قرروا استبدالها بالكاميرا التقليدية من نوع DSLR.

وبحسب أحدث تقرير تقنى عن هذا الهاتف نشره موقع CNET، حيث تمت مقارنة الكاميرات الثلاث لـ iphone 11 pri بكاميرات Panasonic GH5 و Sony FS7 العملاقة.



وبعد مشاهدة تلك المقاطع ستظهر قوة الكاميرا الفريدة التى يحتوى عليها هذا الهاتف القوى، بدليل أن المطربة الشهيرة سيلينا جوميز قامت بتصوير أحدث كليب لها بنفس الكاميرا ولكن بألوان الأبيض والأسود.



ونفس الأمر بعدما قرر أحد مخرجي سلسلة أفلام Star Wars الشهيرة، أن يقوم بتصوير فيلم قصير مستخدمًا كاميرا iphone 11 Pro، و أيضًا صور ريان جونسون الفيلم القصير فى العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 19 سبتمبر الماضى، وبعد الانتهاء من أعمال المونتاج قرر نشر الفيلم على الإنترنت، معلنًا استخدام كاميرا آيفون 11 برو الجديد.



يذكر أن شركة آبل الأمريكية كانت قد كشفت عن أحدث هواتفها آيفون 11 برو فى 10 سبتمبر الماضى، والذى يحتوى على 3 كاميرات عالية الدقة تقدم تجربة تصوير لا مثيل لها.
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