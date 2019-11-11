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أخبار العالم

دول عربية جديدة تحذر رعاياها المسافرين لتركيا بسبب السرقة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:23 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
طالبت القنصلية العامة الليبية بإسطنبول التركية، اليوم الإثنين، من رعاياها المسافرين بضرورة أخذ الحيطة والحذّر أثناء تجولهم داخل المدينة، خاصة في مراكز التسوق.

وقالت القنصلية وفق ما نقله موقع "أخبار ليبيا 24" إن هذا التنبيه يأتي عقب تعرض الكثير من المواطنين إلى سرقة حقائب اليد، والتي غالبًا ما تحوي جوازات السفر والنقود.

وتعد إسطنبول من المدن التركية التي يقصدها التجار والسائحين الليبيين، لوجود العديد من المراكز التجارية الكبيرة فيها.

وكانت السلطات السعودية قد حذرت أيضا في وقت سابقة رعاياها الحذر، وذلك بسبب تعرض عدد كبير منهم للسرقة في بعض المناطق في تركيا، حتى وصل الأمر إلى وفاة مواطن سعودي في تركيا طعنا.

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