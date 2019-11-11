بـإطلالة كاجوال أنيقة.. زوجة محمود علاء تتألق فى أحدث ظهور

نشرت إيمان زوجة محمود علاء مدافع نادى الزمالك والمنتخب الوطنى صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع انستجرام".



وظهرت ايمان بالكاجوال وهى ترتدي بنطلون جينز وسترة وبدى باللون الاسود، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها متمنيين التوفيق للمنتخب.



واستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته أمس على ستاد برج العرب بالاسكندرية استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.



ويستعد المنتخب لمواجهة نظيره الكيني يوم الخميس المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 بالكاميرون.