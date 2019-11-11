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تكنولوجيا

آخر تحذير.. تحديث ويندوز 7 يحميك من الاختراق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:48 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن عشاق ويندوز 7 الشهير الأوفياء على موعد مع هجمة قرصنة جديدة، أذا لم يقوموا بتحديث نظام تشغيلهم القديم لأخر مرة من سيرفرات شركة مايكروسوفت.

وبحسب العديد من التقارير التقنية يتحكم الهاكرز فى الكمبيوتر الخاص بك بكل أريحية عن طريق هجمات BlueKeep، التى تتسلل تمامًا لداخل جهازك وتنقل كل بياناتك لسيرفرات القراصنة.

الأمر الذى دفع فريق الحماية الخاص بمايكروسوفت للتدخل، وطرح تحديث جديد يعالج تلك الثغرة ويحمى مستخدمى هذا الويندوز الشهير.

وكشف فريق الأمن المعلوماتى لدى Microsoft أن هجمات BlueKeep ستستمر ولكنها ستكون أكثر شراسة فى المستقبل، لذلك يجب تحديث نظام التشغيل، والأفضل الترقية لإصدار أحدث منه.

يمكنك تحميل الحماية من هنا عبر موقع مايكروسوفت الرسمى

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