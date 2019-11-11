أشرف عبد المنعم يبدأ أولى حلقات برنامجه فى النور على CTV

يبدأ الكاتب الصحفى أشرف عبد المنعم مدير تحرير الأهرام أولى حلقات برنامجه الجديد "فى النور" الذى يقدمه على شاشة قناة "CTV"، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم على الهواء مباشرة فى تمام الساعة التاسعة مساء.



ومن المقرر أن يتناول البرنامج الذى يترأس تحريره محمد دنيا الصحفى بالأهرام، القضايا العامة التى تشغل الشارع المصرى، ويلقى الضوء على مشكلات ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول لها.



برنامج "فى النور" يذاع على قناة "CTV" من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على الهواء مباشرة فى تمام الساعة التاسعة مساء.