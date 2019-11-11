الشرنوبي يحيي حفل الموسيقى العربية.. اليوم

يستعد الفنان محمد الشرنوبي لأحياء حفل غنائي مساء اليوم الإثنين، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28.



ومن المقرر أن يقدم الشرنوبي عددًا من ابرز الاغاني الخاصة به منها :"النفسية"، وذلك بجانب غنائه عدد من أغاني زمن الفن الجميل.



يذكر أن افتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

