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فن

اليوم.. فايا يونان تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
فايا يونان
فايا يونان
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آيه عاطف
تستعد المطربة السورية فايا يونان، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الاثنين، على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28.

ومن المقرر أن تقدم فايا يونان، عددًا من ابرز الاغاني الخاصة به منها وذلك بجانب غنائه عدد من أغاني زمن الفن الجميل، وغنائها أغنية لمحمد منير.

يذكر ان افتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.
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