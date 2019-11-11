AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هتخس وانت نايم.. مشروب سحري لحرق الدهون أثناء النوم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
Advertisements
رشا عوني
حرق الدهون وخسارة الوزن من أكثر ما يشغل بال الرجال و النساء ، بعد وجود صعوبة في اتباع نظام غذائي قاسي لخسارة الوزن، لكن هناك بعض الطرق التي تساعدنا على حرق الدهون بشكل سريع دون الحاجة لتناول حبوب او أدوية التخسيس.

نصح موقع health24 بتناول مشروب القرفة و العسل قبل النوم، فهو يساعد على حرق الدهون بنسبة كبيرة أثناء النوم ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن عملية الأيض.

طريقة تحضير مشروب القرفة لحرق الدهون:

اغلي كوب من الماء وضعي بع ملعقة قرفة واتركيه على النار دقيقتين ثم اتركيه يبرد ، وضيفي له ملعقة عسل ابيض للتحلية وتناوله قبل الذهاب للنوم بنصف ساعة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بـ إطلالة مبهجة.. أروى تتألق في أحدث ظهور

بعد جلسته مع أحمد مرتضى .. علي غزال قد يكون البديل الاستراتيجي لطارق حامد| شاهد

بعد إصابة رامي جمال.. ما هي أسباب مرض البهاق

فضائية تركية تقطع البث عن زعيم المعارضة بسبب كشف فساد أردوغان.. فيديو

مفاجأة.. المدير الفني لـ الأهلي يرفض ضم كهربا

علاج عدم النوم بسبب السحر والتخلص من الأرق بقراءة 7 آيات قرآنية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخس وانت نايم.. مشروب سحري لحرق الدهون أثناء النوم

بعد إصابة رامي جمال.. 5 أعراض مبكرة لـ البهاق

مناسب للشغل و الجامعة.. تعلمي مكياج هنا الزاهد في 5 خطوات