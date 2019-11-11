هتخس وانت نايم.. مشروب سحري لحرق الدهون أثناء النوم

حرق الدهون وخسارة الوزن من أكثر ما يشغل بال الرجال و النساء ، بعد وجود صعوبة في اتباع نظام غذائي قاسي لخسارة الوزن، لكن هناك بعض الطرق التي تساعدنا على حرق الدهون بشكل سريع دون الحاجة لتناول حبوب او أدوية التخسيس.



نصح موقع health24 بتناول مشروب القرفة و العسل قبل النوم، فهو يساعد على حرق الدهون بنسبة كبيرة أثناء النوم ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن عملية الأيض.



طريقة تحضير مشروب القرفة لحرق الدهون:



اغلي كوب من الماء وضعي بع ملعقة قرفة واتركيه على النار دقيقتين ثم اتركيه يبرد ، وضيفي له ملعقة عسل ابيض للتحلية وتناوله قبل الذهاب للنوم بنصف ساعة.