شخصية العام جائزة عربية تكرم إبداعات وإسهامات نسائية

أعلن القائمون على تنظيم مؤتمر رياضة المرأة العربية "معًا لمكافحة العنف ضد المرأة" والمقرر له 25 و 26 نوفمبر 2020م عن اطلاق اضخم تكربم عربي "شخصية العام" لتكون جائزة جديدة يطلقها المؤتمر وتستهدف تكريم شخصية نسائية عربية في ضوء ما قدمته من مسيرة مشرفة وأدوار وإسهامات إيجابية في قطاع رياضة المرأة العربية.



وتأتي فكرة هذه الجائزة من منطلق تتويج مستحق لقائدات في المجال الرياضي ممن حققن وساهمن في انجازات على مستوى رياضة المرأة العربية وكان لهن التأثير الإيجابي في نهضتها ودعمها وتمكينها وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمرأة.



وقد وضعت الجائزة عدد من المعايير الخاصة بالاختيار تتمثل في، اسهامات على مستوى دعم رياضة المرأة العربية، اسهامات على مستوى تمكين المراة العربية في الرياضة، اسهامات في مجال أنشطة وفعاليات رياضة المرأة العربية الى جانب اسهامات في مجال الإعداد والتدريب والتأهيل للمرأة العربية في قطاع الرياضة، واسهامات في تبني جوائز لدعم المرأة العربية في الرياضة أو قطاعات مرتبطة.



وسوف يتم تكريم الشخصية النسائية الفائزة خلال حفل افتتاح المؤتمر بحضور أبرز الشخصيات العربية والدولية، وسوف تكون جائزة مستمرة تنفذ على هامش سلسلة مؤتمرات رياضة المرأة العربية.