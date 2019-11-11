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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يشيد بإيران ويهددها في نفس التغريدة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:17 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسليم إيران المختطف روبرت ليفينسون، الذي كان مفقودا منذ 12 عاما، إلى الولايات المتحدة بأنها خطة إيجابية.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا تمكنت إيران من التسليم إلى الولايات المتحدة، المختطف السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت أ. ليفينسون، الذي كان مفقودًا في إيران منذ 12 عامًا، فستكون هذه خطوة إيجابية للغاية".

إلا أن ترامب أضاف: "في الوقت نفسه ، بناءً على المعلومات، فإن إيران كانت ولا تزال تخصب اليورانيوم. وهي ما ستكون خطوة سيئة للغاية".

وكانت إيران أعلنت عن وجود قضية أمام النيابة الثورية ضد روبرت، المختفي في أحد الجزر الإيرانية منذ 12 عاما.
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