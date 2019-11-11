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أخبار العالم

دعوة لانتخابات مبكرة ووقف القمع.. بيان شديد اللهجة من البيت الأبيض حول العراق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:56 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعرب البيت الأبيض عن قلقه البالغ من استمرار قمع المتظاهرين في العراق، بالإضافة إلى القبض على النشطاء، وحظر الانترنت في البلاد.

وقال البيت الأبيض في تعليقه على الأوضاع بالعراق، إن العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يستغل النظام الإيراني مواردهم.

وأضاف أن النظام الإيراني يستخدم الجماعات المسلحة، وحلفائها السياسيين من أجل قمع الشعب العراقي.

ودعا في بيانه الحكومة العراقية مجددا لوقف العنف ضد المتظاهرين، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحقيق مستقبل افضل للعراقيين.

وحض بيان البيت الأبيض على إجراء انتخابات مبكرة في العراق، ووقف العنف ضد المتظاهرين.

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