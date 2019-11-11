دعيها تتنفس .. تعرفي على أضرار النوم بالمكياج

كشف وقع boldsky عن أضرار النوم بالمكياج الموجود على الوجه، نتيجة جذبه للجراثيم وتكسير الكولاجين في الوجه، بالإضافة إلى ظهور البثور والحبوب على الوجه نتيجة دخول كريم الأساس والكريمات الأخرى داخل مسام البشرة.



يعرض المكياج بشرتك للبهتان، وإنتفاخ جفن العين وتساقط رموشك بسبب بقاء مكياج العيون طوال الليل، وتراكم البكتيريا على رموشك وظهور بثور صغيرة برؤوس بيضاء أو دمل صغير على الجفن.





قومي بغسل وجهك بغسول الوجة الخاص بكِ لكي تتخلصي من المكياج قبل النوم حتى لا تتسبب في مشاكل عديدة، ودعي بشرتك تتنفس.