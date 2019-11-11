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مرأة

لا تضعيه لطفلك بعد اليوم.. الفينو يسبب العديد من المشاكل الصحية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
وفقا لموقع health، الفينو خال من أي عناصر غذائية وصحية موجودة في القمح، كما يسبب الفينو عسر الهضم نتيجة ثقله على المعدة ويحتاج وقت طويل لهضمه، كما يسبب انتفاخ القولون ما يؤدي في النهاية إلى الإمساك.

وتحرص الأمهات على وضع الفينو لأطفالها في "اللانش بوكس" يوميًا في المدرسة، إلا أن الأطباء حذروا من كثرة تناوله لما له أضرار على الجهاز الهضمي بشكل خاص.

ويسبب الفينو زيادة الوزن لأنه مصدر رئيسي للنشويات، و يسبب مرض السكر وأمراض القلب، وأنه يتم إضافة مواد له كي تحافظ على لونه الأبيض وليظل طازج لفترة طويلة، بالاضافة أنها مواد مضرة بالصحة.
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