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أخبار العالم

ميليشيات تركية تحطم كنيسة أرمينية بتل أبيض السورية.. صور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:07 ص
صدى البلد
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شريف سيد
حطمت ميليشيات تابعة لتركيا في سوريا، كنيسة أرمينية بمنطقة تل أبيض، وذلك يوم 31 أكتوبر الماضي، وذلك عقب الانسحاب من الشمال السوري.

ووفقا للنشطاء، فقد حطمت الميليشيات تمثال السيدة مريم العذراء، وأشياء أخرى من شموع وغيره، وتم إلقائهم على الأرض.

وادعى أعضاء الميليشيات المتمردة السورية الذين قاموا بتخريب الكنيسة الأرمنية في تل أبيض أن وجود كنيسة في مناطقهم أمر خاطئ.

وارتكبت هذه الميليشيات جريمتها عقب قيام القائم بأعمال الكنيسة بترميمها عقب خروج تنظيم داعش الإرهابي من المدينة.
ميليشيات تركية تحطم كنيسة أرمينية بتل أبيض السورية.. صور
ميليشيات تركية تحطم كنيسة أرمينية بتل أبيض السورية.. صور
ميليشيات تركية تحطم كنيسة أرمينية بتل أبيض السورية.. صور
ميليشيات تركية تحطم كنيسة أرمينية بتل أبيض السورية.. صور
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