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أخبار العالم

اعتراف جديد ضد ترامب يمهد الطريق لعزله من منصبه

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:08 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشف محامي يمثل رودي جولياني، محام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موكله حذر المسئولين الأوكرانيين من أن إدارة ترامب ستجمد المساعدات العسكرية لأوكرانيا ما لم تعلن كييف عن تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن ليف بارناس، ممثل جولياني في قضية عزل الرئيس ترامب، يخطط لإبلاغ الديمقراطيين في مجلس النواب بأنه سافر إلى أوكرانيا لتحذير كبار المسؤولين من أن المساعدات العسكرية ستجمد، وأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لم يحضر حفل تنصيب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا لم يتم الإعلان عن هذا الأمر.

ويأتي ادعاء بارناس على الرغم من إصرار الرئيس وغيره من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا لم تتوقف مطلقًا بشرط أن تفتح الحكومة الأوكرانية تحقيقًا في بايدن، المرشح البارز للترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي لعام 2020.

وفي تعليقه على الأمر، شكك جولياني بشدة في هذه التصريحات، وقال: "بشكل قاطع، لم أخبره أن يقول ذلك".

وبدء مجلس النواب الأمريكي إجراءات عزل ترامب من منصبه بسبب ضغوطه على الرئيس الأوكراني للتحقيق مع بايدن.
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