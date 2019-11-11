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رياضة

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي أمام غانا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:32 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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ريهام بكير
يواصل منتخب مصر الأولمبي السعي نحو طريق الأولمبياد بطوكيو 2020 ، بمواجهة غانا اليوم الاثنين وهو متصدر مجموعته ، في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

شباب مصر يسعون لحصد 3 نقاط اخرى بالفوز على غانا اليوم بعد أن حقق الفوز على مالي في مباراة الافتتاح بهدف نظيف احرزه مصطفى محمد ، بالاشارة إلى أن غانا والكاميرون لديهما نقطة واحدة بتعادلهما في اللقاء الأول ، وتأتي مالي في المركز الاخير.

غيابات بالجملة في صفوف الفراعنة
رغبة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر في تحقيق هذا الهدف تصطدم بغياب صانع الألعاب ناصر ماهر حتى نهاية البطولة بعد اصابته على مستوى الكتف في لقاء مالي وبات سادس لاعب من الركائز الأساسية تبعده الإصابة عن المشاركة بعد الثنائي محمود مرعي وطاهر محمد طاهر الذي أصيب قبل البطولة مباشرة ومن قبلهم الثلاثي محمد محمود وكريم وليد "نيدفيد" وفوزي الحناوي.

أسلحة مؤثرة للفراعنة
العدد الكبير من الغيابات في صفوف أصحاب الأرض لن تعني الكثير لغريب الذي يملك عدد من المواهب الواعدة بداية من حارس الزمالك محمد صبحي وحتى زميله في النادي مصطفى محمد صاحب هدف الفوز وأفضل لاعب في لقاء مالي مرورًا بـ أكرم توفيق لاعب وسط الجونة ومهاجم الأهلي صلاح محسن ورفيقه في "نادي القرن" رمضان صبحي الذي وصفه تانكو في المؤتمر الصحفي بأنه الأفضل في البطولة.

التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي أمام البلاك ستارز
محمد صبحي في حراسة المرمى
خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد أبو الفتوح - أسامه جلال - محمد عبد السلام.
خط الوسط: أكرم توفيق- أحمد رمضان "بيكهام" - عمار حمدي - رمضان صبحي - صلاح محسن.
الهجوم: مصطفي محمد.
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