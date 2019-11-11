الأسد يكشف حقيقة استخدام أسلحة كيميائية في سوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الرأي العام العالمي، وخاصة في الغرب يشهد تحولا جذريا خلال الفترة القليلة الماضية.



وقال الأسد في حواره مع فضائية روسيا اليوم: "أجريت العديد من المقابلات مع وسائل إعلام غربية ووجدت أنهم لايحاولون الحصول على المعلومات بل يريدون أن يحققوا سبقًا صحفيًا".



وتابع الأسد إن الاستقرار الحالي في سوريا هو نتيجة تضحيات أكثر من 100 ألف جندي استشهدوا أو جرحوا.



وذكر: "تحدثوا عن مقتل مئتي مدني في حين أنك لو استعملت الأسلحة الكيميائية فإنك قد تقتل عشرات الآلاف في تلك المنطقة المكتظة بالسكان، الجيش السوري لم يستعمل الأسلحة الكيميائية إطلاقا قبل أن يسلم كل ترسانته إلى اللجنة الدولية".



