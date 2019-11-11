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أخبار البلد

اليوم.. بدء الدورة الثانية لأساسيات التحول الرقمي للعاملين بالمحليات

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:37 ص
صدى البلد
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ايمان البكش
تبدأ، اليوم الاثنين، الدورة الثانية لأساسيات التحول الرقمى للعاملين بالمحليات حتى يتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التحول التكنولوجى، بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الارتقاء بمهارات كافة العاملين بالمحليات واستحداث حقائب تدريبية جديدة لمسايرة تكنولوجيا العصر.

كما ينظم المركز حقيبة تدريبية جديدة لتنمية مهارات المتميزين والعاملين بمكاتب برنامج التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) فى جميع المحافظات اضافة الى دورة تنمية مهارات مديرى ادارات التدريب بالمحافظات.

فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية التى بدأت الاسبوع الحالى للاسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من هذه الدورات 175 متدربًا من جميع المحافظات .
وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين ، كما شدد على اهمية رفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة اساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية واعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات مؤكدًا ان ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات .

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