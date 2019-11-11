عادل مبروك يكتب ..نهاية الخيانة





فالخيانة كفيلة بأن تهدم اقوي علاقة انسانية..زوجة تغار علي زوجها غيرة عمياء في الوقت الذي ترفض فيه الزوجة غيرة الزوج عليها بحجة انها تحبه ولا تري في الحياة غيره..الزوجة لا تري زوجها في العمل او خارج المنزل والعكس بالعكس..الزوجة تقوم بعمل بعض الاشياء بدون الرجوع الي زوجها مما يثير حفيظته..صراعات بعقل الطرفين وبمساعدة الشيطان الرجيم يصل الصراع العقلي الي مرحلة الشك والشك يصل الي مرحلة اليقين بأن احد الطرفين خائن للأخر..علما بأن الطرفين يحاولان جاهدين ارضاء كل منهما الآخر..ولكن ماذا اذا كانت الخيانة من احد الطرفين وقعت بالفعل..هل ستستمر الحياة ام ستقف عند هذا الحد وما هو مصير من تمت خيانته..هل عنصر الثقة في الآخرين سيكون كاملا ام سيرى جميع من حوله خائنا.. ويحيا علي هذا الاحساس..الجرح عميق ولا يشفي مع مرور الزمن مثل باقي الجروح..





الصراحة بين الطرفين في كل الامور والصدق في ادق تفاصيل الحياة الزوجية يبني ثقة بين الطرفين ويحد من ظهور الشك الكفيل بهدم البيت من اساسه..أيتها الزوجة..اتقي الله في زوجك وبيتك وأولادك..لماذا اقصد الزوجة تحديدا..لأن الزوجة هي الأساس..بيدها الارتقاء بمن معها وبيدها ان تخسف به الأرض..ايتها الزوجة..كوني صريحة وصادقة في كل تعاملاتك مع من تحبين كي لا تخسرين قلبه وتفقديه الي الابد وتندمين في وقت لا ينفع فيه الندم..فالزوج خادم لزوجته وابنائه عندما يري ما يرضيه..وغير ذلك عندما يفتقد ما يبحث عنه طوال حياته وهو الاستقرار مع من أحب ..لانه سيبحث عن الراحة والسعادة وهدوء البال في ظل شخص اخر او حب جديد حتي يجد ضالته.



الزوج والزوجة..المودة والرحمة..هكذا جعل الله سبحانه وتعالي ما بين الزوجين..والسؤال..ماذا لو ذهبت المودة والرحمة واختفت من جانب الزوج او الزوجة او كلا الطرفين معا..العواقب وخيمة واقربها استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين والاسوء من ذلك اذا كان هناك ابناء..لانهم بكل بساطة سيدفعون الثمن من شخصيتهم ومن حالتهم النفسية..ومن اسوأ الافعال التي تؤدي الي هروب المودة والرحمة من الزوجين هي الخيانة من احد الطرفين..