AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

إصابة رضيع بحروق من الدرجة الثالثة بسبب الماء المغلى..صور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:19 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميرور البريطانية مجموعة من الصور الصادمة، تظهر طفل بريطانى عانى من حروق خطيرة من الدرجة الثالثة بسبب إناء الطعام سقط عليه، و الذى كان مملوءًا بالماء المغلى لطهى الخضار.

وبحسب الصحيفة البريطانية سقط على الطفل الذى يدعى دوجى دود البالغ من العمر سنة و 8 أشهر 9 ليترات من الماء المغلى، لتتمكن من الحروق فى وجهه، عنقه، صدره، يديه وقدميه.

وعلى مدار شهرين خضع الطفل دوجى للعلاج من حالته الخطيرة فى المستشفى، بعدما أصيب بكل هذا الضرر بسبب مكالمة فيديو أجرتها والدته التى تدعى نادية هولس والتى تبلغ من العمر 25 عامًا، مع والدتها.

وقالت نادبة إنها فور وقوع الحادثة وضعت دود فى الماء البارد فى محاولة لإنقا صغيرها قبل نقله إلى المستشفى.

طالبت الأم باقى الأمهات بعدم الإنشغال بأى سبب مهما كان هامًا أو العكس فى المنزل، لأن الأطفال يكن لديهم فضول شديد لإكتشاف كل شىء حولهم، وهنا تكمن خطورة تعرضهم لمواقف قد تكون قاتلة، لذلك يتوجب توخى الحذر بإستمرار.
إصابة رضيع بحروق من الدرجة الثالثة بسبب الماء المغلى..صور
إصابة رضيع بحروق من الدرجة الثالثة بسبب الماء المغلى..صور
إصابة رضيع بحروق من الدرجة الثالثة بسبب الماء المغلى..صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركت طفلتها بسيارة وذهبت لشرب الكحول

بسبب الـ هوت دوج.. السجن 20 عاما لأم

ترشيحاتنا

بعد إصابة رامي جمال.. ما هي أسباب مرض البهاق

رخص 15 جنيه في أسبوع .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في مصر

أكثر دعاء ردده النبي.. الإلحاح في الدعاء مشروع

هيونداي تستعرض أحدث طرازاتها ضمن فعالية خاصة في المملكة.. صور

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 11 - 11 - 2019.. فيديو

تكليف واعظات الأوقاف بالتفتيش على مصليات السيدات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له

بعد إصابة رامى جمال.. هل مرض البهاق معدي ؟

هيونداي تستعرض أحدث طرازاتها ضمن فعالية خاصة في المملكة.. صور