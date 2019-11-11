إصابة رضيع بحروق من الدرجة الثالثة بسبب الماء المغلى..صور

نشرت صحيفة ديلى ميرور البريطانية مجموعة من الصور الصادمة، تظهر طفل بريطانى عانى من حروق خطيرة من الدرجة الثالثة بسبب إناء الطعام سقط عليه، و الذى كان مملوءًا بالماء المغلى لطهى الخضار.



وبحسب الصحيفة البريطانية سقط على الطفل الذى يدعى دوجى دود البالغ من العمر سنة و 8 أشهر 9 ليترات من الماء المغلى، لتتمكن من الحروق فى وجهه، عنقه، صدره، يديه وقدميه.



وعلى مدار شهرين خضع الطفل دوجى للعلاج من حالته الخطيرة فى المستشفى، بعدما أصيب بكل هذا الضرر بسبب مكالمة فيديو أجرتها والدته التى تدعى نادية هولس والتى تبلغ من العمر 25 عامًا، مع والدتها.



وقالت نادبة إنها فور وقوع الحادثة وضعت دود فى الماء البارد فى محاولة لإنقا صغيرها قبل نقله إلى المستشفى.



طالبت الأم باقى الأمهات بعدم الإنشغال بأى سبب مهما كان هامًا أو العكس فى المنزل، لأن الأطفال يكن لديهم فضول شديد لإكتشاف كل شىء حولهم، وهنا تكمن خطورة تعرضهم لمواقف قد تكون قاتلة، لذلك يتوجب توخى الحذر بإستمرار.