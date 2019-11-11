نجوم يلبون طلبات معجبيهم.. ودنيا سمير غانم الأحدث بعد نداء جروبات الأمهات

رفع عدد من النجوم شعار "طلبات المعجبين أوامر" وهو الأمر الذى اعتدنا على مشاهدته داخل الوسط الفنى بهدف تفاعل الجمهور مع الفنان المفضل له عن قرب ولا يكتفي فقط بمشاهدته على الشاشة ولعل من أبرز المواقف التى تدل على ذلك كان اخرها دنيا سمير غانم التي لبت نداء طفلة صغيرة تعرضت إلى حادث سير ودخلت المستشفى واستغاثة والدتها بالفنانة دنيا سمير غانم التى لبت النداء وقررت زيارة الطفلة فى المستشفى.





نرصد فى التقرير التالى عددا من النجوم الذين لبوا نداء معجبيهم.





دنيا سمير غانم :

لبت الفنانة دنيا سمير غانم استغاثة أم تعرضت ابنتها لحادث مؤلم وطالبت مقابلة الفنانة الشهيرة وذلك بعد تعافيها من الإصابة إلى حد بعيد.





وقامت دنيا سمير غانم بزيارة الطفلة التى كانت فى استقبالها بالورود.





وتداول على جروب للبنات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، منشور كتبته خالة لطفلة صغيرة تعرضت لحادث، وأن والدتها تستنجد بالفنانة دنيا سمير غانم





وعبرت الأم، عن شدة حاجتها للتواصل مع الفنانة دنيا سمير غانم من أجل أبنتها فريدة التى تعرضت لحادث بجانب مدرستها عن طريق دخول قطعة من الحديد فى وجهها، مما أدى إلى تشوه وجهها وخضوعها لكثير من العمليات، وأن هذه المقابلة سوف تخفف عنها حزنها الشديد.





سيد رجب :

وحقق الفنان سيد رجب أمنية فتاة والدها متوفى، وتمنت أن يحضر حفل زفافها من خلال منشور كتبته عبر صفحتها على «فيس بوك»، وبالفعل لبى بطل مسلسل «أبو العروسة» رغبتها وحضر إلى الحفل.





وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو للحظات حضور سيد رجب إلى حفل الزفاف، حيث قبّل رأس العروس والتقط الصور التذكارية معها ومع عريسها وأهلها.





محمود العسيلي :

أما الفنان محمود العسيلي اهتم بتلبية رغبة فتاة تدعى "إسراء"، ودعته لحضور حفل زفافها وتحقيق أمنيتها.





وبالفعل أحيا "العسيلي" حفل زفاف إسراء، ونشر لقطات من الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".





محمد حماقي :

ولبى المطرب محمد حماقي، دعوة عروس قامت بكتابتها عبر حسابها على إنستجرام، أعربت فيها عن أمنياتها الشديدة في حضور نجمها المفضل ليلة العمر بالنسبة لها.





أحمد حلمي

وقام الفنان احمد حلمى أيضا بتلبية حضور حفل زفاف شاب والغريب ان هذا الشاب كان يشبه له كثيرا وهو الامر الذى دفع أيضا حلمى لحضور حفل الزفاف.





محمد إمام :

واستجاب الفنان محمد أمام لرغبة طفل مريض سرطان في مستشفى 57357، وذلك بعد مناشدته عبر برنامج «مصر من البلكونة» على راديو drn 93.7، لرغبته في رأيته.



