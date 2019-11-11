تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة

استعرض برنامج «8 الصبح»المذاع على قناة «دى إم سي» تقديم الإعلامية هبة ماهر، اليوم الاثنين، تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة.



وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم بها كثافة مرورية، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه لـ التحرير فبه تكدس لبعض السيارات.



وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.

