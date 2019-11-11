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توك شو

تمارين رياضية لتقوية عضلة الظهر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:36 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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توك شو
قال حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، إن هناك بعض الأمور يجب أن يعلمها الفرد قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن الدهون الموجودة فى الجسم يجب التعامل معها بحرص، مؤكدًا أن عضلة الظهر بالتحديد تحتاج تمارين خاصة.

وقدّم حسام أبو هاشم، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة التي تساعد على تقوية عضلة الظهر، والتى تساهم فى تخفيض الوزن.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الاثنين، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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