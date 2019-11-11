رضا عبد العال: اللعب الجماعي مفتاح فوز المنتخب الأوليمبي بالبطولة القارية

قال رضا عبد العال نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق إن المنتخب الأوليمبي المصري قادر على تحقيق الفوز عند ملاقاة ضيفه غانا مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ، التي بدأت فعالياتها يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري ، ولكن يتعين على الفراعنة الاستحواذ على الكرة بنسبة كبيرة ، بجانب اللعب الجماعي بأكثر فاعلية حتى يتمكنوا من التغلب على القوى البدنية للفريق المنافس.



وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المنتخب الأوليمبي يعد من أقوى المنتخبات المشاركة بالبطولة القارية ولديه الأفضلية في تحقيق اللقب خاصة وأنه يضم نجوما كثيرة في صفوفه أمثال رمضان صبحي ، وعمار حمدي ، عبد الرحمن مجدي ، صلاح محسن ،مصطفى محمد ، وقادر على تحقيق الفوز في مواجهة غانا ، ولكنه يتعين على اللاعبين الاستحواذ على الكرة بنسبة كبيرة طوال فترات اللقاء حتى يتمكنوا من إرهاق المنافس ووضعه تحت الضغط العصبي، بجانب استغلال الفرص التهديفية التي تتاح لهم وصناعة الفارق في الأوقات العصيبة.



وعن مواجهة منتخب مصر الأوليمبي وضيفه مالي في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية والذي تمكن خلالها الفراعنة من تحقيق الفوز بهدف نظيف أكد "عبد العال" أن المنتخب الأوليمبي تمكن من تحقيق المطلوب منه وهو الفوز، والمستوى سيتطور تدريجيا خلال المواجهات المقبلة.