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أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 11 - 11 - 2019 ..فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:45 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين ، 11- 11 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين، 11 - 11 – 2019 على النحو التالي:
عيار 24: 754 جنيها
عيار 21: 660 جنيها
عيار 18: 566 جنيها
الجنيه الذهب: 5.280 جنيه

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.
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