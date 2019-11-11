أسرار بسيطة لضمان نجاح عجينة الـ10 دقائق السحرية

تجهل العديد من ربات المنزل طرق إعداد المعجنات، ما يجعلها تستسهل شراءها، إذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على 6 أسرار لضمان نجاح عجينة الـ10 دقائق السحرية، تقدمها الشيف أميرة شنب.





أسرار نجاح العجينة السحرية :



- عدم استخدام البيض واللبن، فقط كل ما تحتاجه ربة البيت في هذه الوصفة، اللبن البودرة.

- ترك العجينة تتخمر مرتين للحصول على نتيجة مرضية عند استخدامها في إعداد الوصفات.

- لا بد ألا تدخل العجينة الفرن قبل وصول درجة الحرارة بداخله إلى 280 درجة.

- عدم ترك العجينة في الفرن لأكثر من 15 دقيقة، ولا أقل من 10 دقائق، وذلك مع المتابعة جيدا.

- إذا كنتِ ستخزنين العجينة في الفريزر، لا بد من تركها تبرد تماما بعد خروجها من الفرن.

- يمكنك تخزين العجينة مخمرة، ولكن يجب حفظها في علبة محكمة الغلق حتى لا تفسد.



تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير العجينة السحرية .



مقادير العجينة السحرية :



5 كوب دقيق

معلقة كبيرة سكر

معلقة صغيرة ملح

معلقة كبيرة خميرة فورية

كوب ماء دافيء

معلقة كبيرة لبن بودرة

علبة زبادي صغيربدون ماء

كوب زيت زيتون

بيض مخفوق حسب الرغبة

قهوة سريعة الذوبان

حبة البركة

سمسم

الحشوات

لبنه

دقة

زعتر

زبدة

سكر ابيض

شرائح تفاح مسلوق

قرفة ناعمة

زيت زيتون تركى مدخن

فلفل الوان مفروم

جبنة شيدر مبشورة

جزر مبشور

لحم مفروم

بصل مفروم

ملح

فلفل أسود

ملعقة كبيرة دقيق

زبدة

فول سودانى

شيكولاتة قابلة للدهن

دبس الرمان





طريقة تحضير العجينة السحرية :



* يخلط الدقيق مع الملح والسكر و الخميرة و اللبن البودرة ثم يرفع فى العجان



* يضاف الزبادى وزيت الزيتون ثم يضاف الماء بالتدريج حتى تتتجانس تماما



* ترفع وتترك فى مكان دافىء حتى تخمر ثم يشكل كرات متوسطة وترص على صينية



* تترك لتخمر مرة اخرى لمدة نصف ساعة ثم يحشى بالحشوات المختلفة ويخلط البيض مع الماء وقهوة سريعة الذوبان



* يرش من اعلى السمسم و حبة البركة ثم تخبز فى درجة حرارة مرتفعة 200 درجة لمدة 8 الى 12 دقيقة وتقدم



الحشوات



* يفرد العجين بالنشابة ثم يرفع عليه اللبنه ودقة الزعتر او يضاف دقة الزعتر فقط مع زيت الزيتون



* يفرد العجين ويدهن بالزبدة ثم يرش بالقرفة والسكر وترص عليه شرائح التفاح



* تفرد زبدة الفول السوداني او الشيكولاتة القابلة للدهن على العجينة



* تخلط الجبنة الشيدر مع الجزر والملح وفلفل وتوضع على العجين مع الروزبيف



* يخلط اللحم المفروم مع الفلفل الرومي والبصل وملح وفلفل ودبس الرمان ودقيق ويحشى العجين



* ترش الجبنة المبشورة ويضاف اليها التركي المدخن او الفلفل الالوان المفروم



* يمكن ترك العجين مفتوحه او غلقها من الجوانب كلها حسب الرغبة