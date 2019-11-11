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منوعات

تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:12 ص
صدى البلد
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هدير علاء
نُقل شاب أمريكي في العقد الثالث جوًا إلى المستشفى في أعقاب تعرضه لحادث مروع كان من الممكن أن يودي بحياته، وذلك أثناء تواجده في محمية طبيعية بولاية "فلوريدا" يوم السبت الماضي، حيث هاجمه "تمساح" يُقدر طوله بنحو 10 أقدام على نحو مفاجئ، متسببًا له في إصابة خطيرة في ساقه.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الحادث بأن أعضاء فريق الإنقاذ قاموا بالبحث عن الضحية، الذي لم يتم الإشارة إلى هويته، لأكثر من ساعة عقب ورود بلاغ بشأن الواقعة، ولم يتمكنوا من تحديد موقعه سوى بعد عناء.

وتبين أنه يعاني من إصابة خطيرة في ساقه جراء الهجوم، ويحتاج إلى رعاية طبية فورية، ومن ثم تم نقله جوًا إلى المستشفى، إلا أنه لم يتم بعد الكشف عن حالته الصحية.

ووفقًا لأحد شهود العيان، فإن طول التمساح الذي هاجم السائح سيئ الحظ أثناء تواجده بالمحمية يُقدر بـ10 أقدام.

وأوضحت "ديلي ميل" أن مسئولي الحياة البرية بولاية "فلوريدا" بدأوا التحقيق في الواقعة للكشف عن تفاصيل ما حدث.
تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له
تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له
تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له
تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له
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تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له

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