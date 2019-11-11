يمنى الحماقي: المشروعات القومية ساهمت فى تقليل البطالة والتضخم

قالت الدكتورة، يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن التضخم هو الارتفاع فى مستوى الأسعار، موضحة : " التضخم يقاس على مجموعة من السلع التي يستخدمها المواطن بشكل عام" .



وأضافت يمنى الحماقي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن انخفاض التضخم فى أى دولة يعتبر شيئا جيدا.



واشارت يمنى الحماقي إلى أن انخفاض التضخم فى مصر يؤكد استقرار الاقتصاد، وأكدت أن مصر فى الفترة الأخيرة قدمت أشياء كثيرة لاستقرار الاقتصاد.



وأوضحت، يمنى الحماقي، أن التضخم يقاس بالعام، أو بالشهر، وكشفت أن المشروعات القومية التى تم صرف عليها الترليونات ساهمت فى اتاحة فرص العمل وتقليل البطالة و التضخم.

