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مرأة

طريقة عمل سبرنج رول بالبسطرمة والجبنة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:51 ص
طريقة عمل سبرنج
طريقة عمل سبرنج رول بالبسطرمة والجبنة
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هاجر هانئ
سبرنج رول بالبسطرمة والجبنة من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.



مقادير سبرنج رول بالبسطرمة والجبنة
سبرنج رول
بسطرمة
فلفل ألوان
بصل
مشروم
جبنة شيدر
زبدة
زيت
ملح
فلفل

طريقة تحضير سبرنج رول بالبسطرمة والجبنة
* يشوح البصل مع البسطرمة في الزيت والزبدة
* ثم يضاف المشروم ويقلب جيدا ثم يتبل بقليل من الملح والفلفل
* يحشى الاسبرنج رول بالحشوة ثم يقلى في الزيت ويقدم


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