فريق بحثي من الفنية العسكرية وهندسة القاهرة وجامعة بورسعيد ينجح في إنتاج مخلوط مبتكر يرفع الرقم الأوكتيني للجازولين المصري من 80 إلى 92.. ونتائج جيدة من حيث الانبعاثات البيئية ومعدلات تآكل المحرك

رفع الرقم الأوكتينى للجازولين المصرى من 80 إلى 92:

= الفريق البحثي ضم الدكتورة منال محمد متولى الباحثة فى مجال البترول

= التجارب تمت بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"

= من المخطط البدء فى الإجراءات التى تتضمن تنفيذ تجارب الأداء على المستوى نصف الصناعى

= دراسة الجدوى الاقتصادية فى حالة وضع هذه الفكرة البحثية فى حيز التنفيذ الفعلى فى السوق المحلية



نجح الفريق البحثى المشترك المكون من الكلية الفنية العسكرية وأعضاء كلية الهندسة بجامعة القاهرة وجامعة بورسعيد والدكتورة منال محمد متولى، الباحثة فى مجال البترول، بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، فى إنتاج مخلوط مبتكر يعمل على رفع الرقم الأوكتيني للجازولين المصرى من 80 إلى 92 وذلك باستخدام إضافات قليلة التكلفة.



وأظهر هذا المخلوط نتائج جيدة من حيث الانبعاثات البيئية وكفاءة الاحتراق ومعدلات تآكل المحرك.



ومن المخطط البدء فى الإجراءات التى تتضمن تنفيذ تجارب الأداء على المستوى نصف الصناعي، ودراسة الجدوى الاقتصادية فى حالة وضع هذه الفكرة البحثية فى حيز التنفيذ الفعلي في السوق المحلية.



وكانت الكلية الفنية العسكرية قد وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، بحضور مدير الكلية الفنية العسكرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورئيس جامعة القاهرة وعميدي كلية الهندسة والعلوم ووكيلي كلية الهندسة وكلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وتضمن البروتوكول التعاون فى مجالات العمل البحثى المشترك، وتبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية مختلفة، ودعم وتسويق التكنولوجيا والإبداع، ودعم براءات الاختراع وريادة الأعمال، ونشر سياسة الملكية الفكرية والمشاركة في المؤتمرات العملية، وورش العمل والندوات البحثية العلمية فى مجال البحث العلمى والمؤتمر الدولى لبحوث وابتكارات الطلبة والمسابقات الدولية التى تتم لدى الطرفين.



وعلى هامش فعاليات توقيع البروتوكول، تم الإعلان عن تقديم حافظة الإيداع الخاصة بتسجيل براءة الاختراع بمكتب تسجيل براءات الاختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم براءات الاختراع بالكلية الفنية العسكرية تحت عنوان "مخلوط مبتكر لتحسين الرقم الأوكتيني للجازولين المصرى"، والذي يعد أحد ركائز التعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة.