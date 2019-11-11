عبد العال يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، وهند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
أخبار اليوم
اقتصادية النواب: انخفاض البطالة لعدم الاستعانة بعمالة خارجية
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
أخبار اليوم
عبد العال يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني
المصري اليوم
انتهاء قوائم الانتظار وحالات الطوارئ فى وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش
الوطن
حملات بأحياء الجيزة لمكافحة الحشرات باستخدام مبيدات غير ضارة
الوفد
الآثار تكشف حقيقة تصريحات العنانى حول العثور على مومياء لحيوان غريب
مصراوي
6 ملايين جنيه للفدان .. الإسكان تستحوذ على 17% من أراضي جزيرة الوراق
صدى البلد
حماية المستهلم يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية
الشروق
اقتصادية النواب: انخفاض البطالة لعدم الاستعانة بعمالة خارجية