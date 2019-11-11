عبد العال يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني.. يتصدر نشرة صباح البلد

عبد العال يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني





انتهاء قوائم الانتظار وحالات الطوارئ فى وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش





حملات بأحياء الجيزة لمكافحة الحشرات باستخدام مبيدات غير ضارة





الآثار تكشف حقيقة تصريحات العنانى حول العثور على مومياء لحيوان غريب





6 ملايين جنيه للفدان .. الإسكان تستحوذ على 17% من أراضي جزيرة الوراق





حماية المستهلم يلزم الشركات بصيانة الأجهزة أثناء الإجازات والعطلات الرسمية





استعرضت الإعلامية رشا مجدي، وهند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:أخبار اليومالمصري اليومالوطنالوفدمصراويصدى البلدالشروقاقتصادية النواب: انخفاض البطالة لعدم الاستعانة بعمالة خارجية