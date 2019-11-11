الزراعة: إنهاء أزمة بيع منتجات المزارع الصغير

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الحيواني، إن قطاع الزراعة من القطاعات التى لها دور كبير في التنمية الشاملة التي تتم فى مصر.



وأضاف معاون وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن الأمن الغذائي من أعمدة الأمن القومي.



وأشار معاون وزير الزراعة، إلى أن الدولة قامت باتخاذ إجراءات عديدة لزيادة رقعة الأرض الزراعية، لافتا إلى أن المزارع الآن يعلم ما سيقوم بزراعته ومن سيبيع له والسعر أيضًا يكون على علم به.



وأوضح معاون وزير الزراعة، أن المزارع الصغير كان يعانى من بيع منتجاته من الزراعة وتم حل ذلك.

