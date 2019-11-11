وزير النفط الإيراني يكذب روحاني.. ويكشف الحجم الحقيقي لحقل النفط الجديد

كشفت إيران عن حجم الاحتياطي الذي سيضيفه حقل النفط الجديد الذي أعلن الرئيس حسن روحاني عن اكتشافه أمس الأحد، والذي جاء مخالفا للأرقام التي ذكرها الرئيس.



وبحسب وكالة فارس، قال وزير النفط بيجن زنجنة إن حقل النفط الجديد يبلغ حجمه 22 مليار برميل نفط.



وأضاف زنجنة أن هذا الحقل يعد واحدا من أكبر حقول النفط المكتشفة في التاريخ الإيراني.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن كتشاف حقل نفطي ضخم يحتوي على 53 مليار برميل نفط، في مدينة خوزستان جنوب غربي البلاد.



وقال روحاني: "اكتشفنا حقلا نفطيا يختزن 53 مليار برميل من النفط"، مضيفا "عائداتنا النفطية ستزيد 32 مليار دولار إذا استخرجت شركة النفط الإيرانية 1% من هذا الحقل".



وأوضح الرئيس الإيراني أن الحقل المكتشف مساحته تبلغ 2400 كم مربع، ويقع بين مدينتي "بستان" و"اميدية" في محافظة خوزستان وبعمق 80 مترًا.