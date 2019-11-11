أمر ملكي جديد للتنفيذ فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية في السعودية.. تفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ساميًا، إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، بالتأكيد على إكمال عمليات الربط الإلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية.
وأكد الأمر السامي، الصادر اليوم الإثنين،أنه على إدارة عمليات الموارد البشرية من خلال الخدمات الإلكترونية إيقاف التعاملات الورقية خلال 120 يومًا، والالتزام بمعايير وضوابط الأمن السيبراني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وشدد الأمر على بناء قاعدة بيانات لموظفي الجهات الحكومية وفق المجموعات التي تحددها الخدمة المدنية، وضرورة انتهاء وزارتي المالية والخدمة المدنية من الربط الإلكتروني لمطابقة بيانات الموظفين والوظائف في الميزانية مع سجلات وزارة الخدمة المدنية خلال 120 يوما.
ووجّه الأمر بقيام وزارة الخدمة المدنية برفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية بما ورد من تعليمات
وأكد الأمر السامي، الصادر اليوم الإثنين،أنه على إدارة عمليات الموارد البشرية من خلال الخدمات الإلكترونية إيقاف التعاملات الورقية خلال 120 يومًا، والالتزام بمعايير وضوابط الأمن السيبراني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وشدد الأمر على بناء قاعدة بيانات لموظفي الجهات الحكومية وفق المجموعات التي تحددها الخدمة المدنية، وضرورة انتهاء وزارتي المالية والخدمة المدنية من الربط الإلكتروني لمطابقة بيانات الموظفين والوظائف في الميزانية مع سجلات وزارة الخدمة المدنية خلال 120 يوما.
ووجّه الأمر بقيام وزارة الخدمة المدنية برفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية بما ورد من تعليمات