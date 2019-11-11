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أخبار العالم

أمر ملكي جديد للتنفيذ فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية في السعودية.. تفاصيل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:50 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
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مــيـــــــــس رضـــــــــا
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ساميًا، إلى جميع الوزارات ‏والمصالح الحكومية، ‏بالتأكيد على إكمال عمليات الربط ‏الإلكتروني مع وزارة الخدمة ‏المدنية.

وأكد الأمر السامي، الصادر اليوم الإثنين،أنه على إدارة عمليات الموارد ‏البشرية من خلال الخدمات الإلكترونية إيقاف ‏التعاملات الورقية خلال 120 يومًا، والالتزام بمعايير وضوابط ‏الأمن السيبراني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية ‏للأمن ‏السيبراني.‏

وشدد الأمر على بناء قاعدة بيانات لموظفي الجهات الحكومية وفق المجموعات التي تحددها الخدمة المدنية، وضرورة انتهاء وزارتي المالية والخدمة المدنية من الربط الإلكتروني لمطابقة بيانات الموظفين ‏والوظائف في الميزانية مع سجلات وزارة الخدمة ‏المدنية ‏خلال ‏‏120 يوما.‏

ووجّه الأمر بقيام وزارة الخدمة المدنية برفع تقارير دورية عن ‏مدى التزام الجهات الحكومية بما ورد من تعليمات
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