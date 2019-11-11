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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 11-11-2019

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
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آية الجارحى
شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه اليوم الاثنين 11-11-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي لـ"البنك المركزي المصري".

وبلغ سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، ليستقر على سعره بختام تعاملات أمس الاحد.

أسعار العملات

سجل اليورو نحو 17.82 جنيه للشراء 17.93 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.6295 جنيه للشراء و20.7512 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى

وسجّل الفرنك السويسري نحو 16.2067 جنيه للشراء و16.3107 جنيه بارتفاع قرشين، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.7427 جنيه للشراء و14.8384 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا..

سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني نحو 2.3067 جنيه للشراء و2.3214 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي إلى 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار، وكان البنك المركزي المصري سبق له الإعلان عن تسجيل الاحتياطي النقدي المصري بنهاية سبتمبر السابق لنحو 45.17 مليار دولار.

وقفز الاحتياطي النقدي لمعدلات غير مسبوقة منذ العام المالي 2014/2013 بمعدل زيادة وصل لــ 150%، وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن نجاح مصر في تحصيل أكثر من 200 مليار دولار كحيل دولارية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
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