AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:10 ص
الأهلي
الأهلي
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
يستأنف اليوم الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر الحالي على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأربعاء الماضي.

يذكر أن الجهاز الفني للأهلي يبحث خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية للدوري وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجازة سريعة.. فايلر يعود إلى القاهرة الأحد لقيادة تدريبات الأهلي

النادي الأهلي يكشف خطة إعداد الفترة الثانية قبل عودة الدوري

برنامج بدني للاعبي الأهلي

فايلر يعود للقاهرة اليوم.. ويقود تدريبات الأهلي غدا

الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية غدا الاثنين

اخبار النادي الأهلي اليوم.. أحداث مؤسفة في مباراة الإسماعيلي واستخراج تأشيرات تونس لمواجهة النجم

ترشيحاتنا

بشار الأسد: الصراع في سوريا بدأ عقب تدفق الأموال القطرية على المتظاهرين

دعاء في الصباح أوصى النبي بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة

بعد إعلان إصابته بـ البهاق.. تعرف على رد فعل زوجة رامي جمال

أمر ملكي جديد للتنفيذ فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية في السعودية.. تفاصيل

أخبار الرياضة ليلا.. ألفاظ غير محترمة بخناقة الأهلي والإسماعيلي..علي غزال بديلا لـ طارق حامد في الزمالك

AdvertisementS

رد فعل غريب من رياض محرز بعد هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي |شاهد

أخبار الرياضة ليلا.. ألفاظ غير محترمة بخناقة الأهلي والإسماعيلي..علي غزال بديلا لـ طارق حامد في الزمالك

ألفاظ غير محترمة واعتذارات .. تفاصيل خناقة الأهلي والإسماعيلي| فيديو

بعد جلسته مع أحمد مرتضى .. علي غزال قد يكون البديل الاستراتيجي لطارق حامد| شاهد

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. طموح المنتخب الأولمبي يتحدى غانا للوصول للمربع الذهبي

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي أمام غانا

تريزيجيه يلحق بمعسكر المنتخب الوطني اليوم ببرج العرب

بـإطلالة كاجوال أنيقة.. زوجة محمود علاء تتألق فى أحدث ظهور

بعد اللجوء للسوشيال ميديا.. كواليس اجتماع عقوبات سلة الأهلي والزمالك

غيابات بالجملة في صفوفه .. الأهلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة

أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. مواجهة شرسة بين الكاميرون ومالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح بطول 10 أقدام يهاجم سائحًا سيئ الحظ.. شاهد ما حدث له

بعد إصابة رامى جمال.. هل مرض البهاق معدي ؟

هيونداي تستعرض أحدث طرازاتها ضمن فعالية خاصة في المملكة.. صور