مدرب يوفنتوس يكشف سبب استبدال كريستيانو رونالدو أمام ميلان

أوضح ماوريزيو ساري، المدير الفني لنادي يوفينتوس ، سبب إخراجه للاعب الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الأمس أمام ميلان في قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.





وقال ساري في تصريحات صحفية بعد المباراة: "يجب أن نشكر رونالدو لأنه قدم تضحيات من اجل التواجد في اللقاء ، لقد فعل كل ما في وسعه للعب لكنني رأيت أنه ليس على ما يرام وأعتقد أنه من الأفضل إخراجه، من الطبيعي أن يغضب اللاعب من مغادرة الملعب خاصة عندما يعمل بجد حتى يكون موجودًا".





وكان ساري قد قام بإخراج رونالدو وذلك للمرة الثانية تواليًا، في الدقيقة 55 من مباراة الأمس ، وتعويضه بالأرجنتيني باولو ديبالا.





وأضاف ساري :"خلال الشهر الماضي ، عانى رونالدو من مشكلة صغيرة في الركبة وتعرض لكدمة في التدريب والرباط الجانبي تأثر بشكل سيئ، ذلك يؤثر على أدائه وهو ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي ، لقد احببت روح الفريق لكن علينا أن نتحسن بشكل كبير من حيث الجودة ،ارتكبنا الكثير من الأخطاء".



