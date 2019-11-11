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محافظات

مشروعك يفتح باب رزق لـ42 شابا من خلال 17 مشروعا فى الوادى الجديد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:44 ص
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
اكد المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديدعن توفير 42 فرصة عمل مباشرة من تمويل 17 مشروعًا ببرنامج "مشروعك".

وقال، أن إجمالي تكلفة المشروعات التي جري تمويلها تصل إلى مليون و697 ألف جنيه، كما أن الوحدة المحلية تدعم كافة الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتعمل على خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن هذا الدعم انعكس إيجابيا على بعض المشروعات والتي استطاعت أن تنمو بشكل كبير وتتحول من مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة وكبيرة تضم الكثير من العمالة منها مشروعات معارض موبيليا، محلات بيع مواد غذائية، أكشاك، صيدليات، كافيتريات، أعلاف، مكاتب مقاولات، مشروعات منزلية.

وأشار إلى، أن تجربة مشروعك شجعت العديد من الشباب على تحقيق أحلامهم من خلال توفير الدعم اللازم لهم، مضيفًا أن الباب مفتوح أمام الجميع للتقدم بطلب التمويل اللازم لمشروعاتهم.
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