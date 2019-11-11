ننشر أرقام تليفونات مديريات الخدمات والشركات والهيئات بمحافظة الشرقية

في إطار الخدمات التي يقدمها موقع "صدي البلد" لقراءه، حرص الموقع علي نشر أرقام تليفونات مديريات الخدمات والشركات والهيئات بمحافظة الشرقية لمساعدة القارئ علي التواصل مع الهيئة والجهة التي يرغب في التواصل معها بكل سهولة ويسر.



وفي حالة الاتصال من خارج محافظة الشرقية يرجي الضغط علي مفتاح المحافظة 055 قبل الاتصال بالأرقام.



وفيما يلي بيان بكل مديرية وهيئة وشركة وأرقام التليفونات الخاصة بها كما يلي..



مديرية التربية والتعليم2303690-2303195 / 2303196 ،مديرية الزراعة 2302231 -2303025 -2345801 ،مديرية الطب البيطرى 2307698 -2302529 ،مديرية التموين 2318267 -2303181 ،مديرية التضامن الإجتماعى2196161 -2196066 ،مديرية الإسكان 2303846 -2303376 .



مديرية الصحة 2302597 -2341700 ،مديرية الشباب والرياضة 2303497 -2359339 ،مديرية الأوقاف2303116 -2303116 ،شركة مياه الشرب والصرف الصحى 2331425-2363792 ،الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ،2348631 -2326221 ،هيئة الطرق والكبارى2303505 -2304306 ،هيئة الأبنية التعليمية 2348116 -2342298 ،التأمين الصحى 2345846 -2343058 .



هيئة تعليم الكبار 2326238 ،المجلس القومى للسكان2303762 ،شركة الكهرباء2364390 -2364392 ،المنطقة الأزهرية 2304901-2303101 ،هيئة البريد 2303948 ،هيئة الاصلاح الزراعى 2303229 -2302686 ،الصندوق الاجتماعى للتنمية 2356643 -2359573 ،هيئة الاثار 2299381 -2303187 .



الضرائب العامة 2302832 -2302803 ،التامينات الاجتماعية 2302396 -2304604 ،الضرائب العقارية 2302787 ،الادارة المركزية للرى 2314238 -2312256 ،الصرف المغطى 2357264 ،مديرية التنظيم والادارة 2323027 -2323027 ،مديرية الثقافة 2303567 -2326457 ،مديرية القوى العاملة 2312349 ،مديرية الطرق والنقل 2303854 ،مديرية المساحة 2304194 ،الشهر العقاري 2302193