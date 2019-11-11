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توك شو

شاهد| أرسطو جوراس يقف في مدرج بآداب القاهرة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:45 ص
الفيلسوفأرسطو جوراس
الفيلسوف"أرسطو جوراس"
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قسم التوك شو
قال الدكتور رجب سلامة، مدير مركز الدراسات التاريخية بـ"أداب القاهرة"، إن محاولته الدائمة في تقديم المادة العلمية والمناهج للطلاب من خلال المحاكاة وتجسيد الشخصيات التاريخية تزيد من استيعاب الطلاب لقدر أكبر من المعلومات والحقائق التاريخية.

وأكد الدكتور رجب سلامة، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن كثير من الطلاب يرفضون التاريخ لأنه كان يدرس في المراحل التعليمية الأولى بطريقة صماء تخلو من أي تشويق أو تشجيع لحب المادة.

وتابع الدكتور سلامة، أن الدور من هذه المحاكاة ليس توصيل المنهج وإنما ايضًا بث معلومات عن العصور واكسابهم مهارات للتطوير من العمل والوقوف على بعض من المبادئ والأخلاقيات والعمل على ترسيخها.

وأوضح الدكتور سلامة، أن تجسيده للفيلسوف"أرسطو جوراس"، يتبع إحدى الخطوات التي تنص عليها شهادة الجودة وهي توصيف المقرر ويتضمن هذا التوصيف طرق التدريس ومنها المحاكاة ولعب الادوار والتكليفات ومجموعات العمل، وبدأ تطبيق ذلك المنهج في أغلب الجامعات، لأن التعليم هو احتكاك ومعايشة الواقع.
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