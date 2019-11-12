الخميس.. انطلاق مهرجان الأقصر للشعر العربي



تنطلق فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي الدورة الرابعة، في مدينة الأقصر يوم الخميس الموافق 14 و تتواصل حتى 17 نوفمبر 2019 ، بمشاركة من كبار أدباء ومبدعي مصر وضيوف من الوطن العربي، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة،



وقال عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، أن بيوت الشعر في الوطن العربي قدمت العديد من الفعاليات التي ساهمت بفاعلية في استنهاض الحراك الثقافي في الوطن العربي ، تجلى ذلك باستضافة بيوت الشعر العديد من الأدباء و الشعراء و تحولت بهذا حاضن حقيقي للشعراء والموهوبين من كافة المحافظات و المدن في الدول العربية، في الوقت ذاته بادرت بيوت الشعر بطباعة الدواوين الشعرية التي شكلت رافدًا قيمًا للمكتبة العربية .



أضاف العويس أن الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تترجم رؤيتها للتنمية الثقافية كونها عاصمة للثقافة العربية و الإسلامية من خلال الدعم اللامحدود لمبدعي العالم العربي ، وذلك عبر مشاركتهم في أنشطتها وبرامجها التي تنظم على مدار العام في مجالات الثقافة المتنوعة.



تبدأ فعاليات المهرجان بقصر الثقافة في الأقصر، في الساعة 7:00 مساء ويتضمن الافتتاح السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكلمات للدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، ، كلمة المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر و كلمة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر في الأقصر ، يلي ذلك الأمسية الشعرية الأولى بمشاركة الشعراء ( أحمد سويلم ، أحمد نناوي، أشرف قاسم ، حسن شهاب الدين ، شيرين العدوي، محمد إسماعيل، محمد عرب صالح ) تقديم الشاعر حسن عامر.



فعاليات اليوم الثاني تبدأ في بيت الشعر بالأقصر بافتتاح المعرض الفني بعنوان ( ملتقى الأقصر الرابع للخط العربي ) بمشاركة 25 من فناني الحروفيات و الخط العربي حيث يتم عرض ( 30 ) لوحة فنية ، يلي ذلك أمسية شعرية يشارك فيها ( أحمد عادل ، جابر بسيوني، شمس المولى، صلاح اللقاني، حاتم عبدالهادي، علي مصطفى لون ) يديرها الشاعر محمد الكرشابي، بعدها يقام حفل فني لـ ( الفنان أحمد إسماعيل و الفنان عبدالله جوهر ).



أما فعاليات اليوم الثالث في بيت الشعر بالأقصر فتبدأ في تمام الساعة 10:30 صباحًا بجلسة نقدية بعنوان ( تحولات القصيدة العربية ) برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران و يشارك فيها ( الأستاذ الدكتور أحمد درويش و الأستاذ الدكتور عبدالرحيم الكردي )، يليها جلسة شعرية صباحية يشارك فيها الشعراء ( درويش الأسيوطي، شعبان يوسف، سهير المصادفة ، مروة جابر ، مصطفى جوهر ، محمود مرعي ) يدير الجلسة الشاعر محمد جاد المولى، مساءً بساحة معبد الأقصر في المسرح المكشوف تقام أمسية لشعراء ( الواو ) بمشاركة ( عادل صابر، عبدالناصر أبوبكر، محمد النوبي، فوزي عبدالسميع و أميرة محمد ) يديرها الشاعر خالد الطاهر، بعدها يتم تقديم فقرة استعرضات فنية لفرقة قنا للفنون الشعبية.



و اليوم الختامي للمهرجان تبدأ فعالياته في تمام الساعة 10:00 صباحًا في بيت الشعر بالأقصر بحفل توقيع خمسة دواوين شعرية لشعراء استضافهم بيت الشعر من مطبوعات دائرة الثقافة بالشارقة ، تليها جلسة للشعراء ( الحسين خضيري، إيهاب البشبيشي، شريف أمين، عبيد عباس، محمد منصور الكلحي ) بإدارة الشاعر بكري عبدالحميد، مساء اليوم نفسه تقام أمسية يشارك فيها الشعراء ( أحمد العراقي، سعد عبدالرحمن، شريف السيد ، علاء جانب، عبدالعزيز الزراعي، محمد حسن ) و يديرها الشاعر جابر بسيوني، و تختم فعاليات المهرجان بعرض موسيقي لفرقة الأقصر للموسيقى العربية .

