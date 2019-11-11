انضمام 11 مفتيا جديدا للأمانة العامة لهيئات الإفتاء في العالم

قال الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة لدور وهيئات الإفتاء انه تم الموافقة على انضمام 11 عضوًا جديدًا للامانة خلال المؤتمر العالمي الخامس للأمانة الذي عقد في الفترة من 15-16 أكتوبر 2019.



وأضاف نجم، لصدى البلد، أنه تم قبول عضوية كل من: الدكتور مرزوق أولاد عبد الله رئيس جامعة أمستردام الحرة بهولندا، الدكتور أبو بكر دكورى مستشار الشؤون الإسلامية في رئاسة دولة بوركينا فاسو، الدكتور مولود دوديدتش رئيس المشيخة والمفتي العام بصربيا، الدكتور يوسف عبد الرحمن نزيبو رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا، الدكتور عثمان خان عليموف مفتي أوزبكستان، الدكتور أحمد عبد اللايف، مفتي داغستان، الدكتور كامل سميع الله مفتي تترستان، الدكتور بوعبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، الدكتور يوسف بلمهدي وزير الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر، الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور سليمان رجبي مفتي مقدونيا.



وأوضح أن إنشاء الأمانة في 15 من شهر ديسمبر ٢٠١٥ لتكون المظلَّة الجامعة لهيئات الإفتاء في الدول الإسلامية ولدى الجاليات المسلمة في كافة أرجاء الأرض، قاصدةً إلى مشاركة إنسانية فاعلة للوصول إلى سلام عالمي حقيقي يكون للمسلمين في العالم يدٌ في بنائه ورعايته، ولتكون الرسائل التي ترسلها فتاوى التعمير والبناء والاستقرار في جميع الأوطان خيرَ وسيلة للردِّ على الإرهابيين والمتطرفين والذين يُلصقون التُّهَم بالإسلام أو المسلمين زورًا وبهتانًا، وخير بيان بأن الإسلام دين عبادة وتزكية وعمران.

