البنك العربي الإفريقي يوقع اتفاقية تمويل تسهيلات بقيمة 30 مليون دولار



وقع البنك العربي الإفريقي الدولي، أحد أبرز البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، اتفاقية تمويل تسهيلات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية«EBRD» والوكالة الفرنسية للتنمية«AFD»، لتمويل التكنولوجيا الخضراء في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نطاق حزمة تسهيلات ائتمانية بقيمة 110 مليون دولار، وبموجب الاتفاقية يحصل البنك العربي الإفريقي الدولي على تمويل متوسط الأجل بقيمة 30 مليون دولار تسدد على مدار خمس سنوات.



يأتي ذلك إيمانًا من البنك العربي الإفريقي الدولي بأهمية مساندة مختلف القطاعات في تقليل البصمة الكربونية وتشجيع استخدام التكنولوجيا صديقة البيئة، عبر ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة من خلال الاستثمار في التقنيات الخضراء، مثل العزل الحراري، والألواح الشمسية الكهروضوئية، ومضخات الحرارة الأرضية، وأنظمة الري الموفرة للمياه.



وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي للبنك شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، و يرجن ريترنج النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية«EBRD»، و فابيو جراتزى المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية«AFD» في مصر، .



وعلى هامش التوقيع صرح شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي: «يسرنا عقد تلك الاتفاقية التي تتماشى مع استراتيجية البنك العربي الإفريقيالدولي للتوسع في تقديم الدعم والتمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطةSMEs للمساهمة في بناء اقتصاد أخضر، هذا بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المستدامة في البلاد. نحن نعتبر تعاوننا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية«EBRD» والوكالة الفرنسية للتنمية«AFD» بمثابة شراكة نستهدف دائمًا تعزيزها،حيث تمنحنا تلك الاتفاقيات الحافز للاستمرار في العمل على مبادراتنا في مجال الاستدامة.»



والجدير بالذكر أن العربي الإفريقي قد حصل على تسهيلات بقيمة 50 مليون دولار في عام 2018 لتمويل التجارة الخارجية بنظام الائتمان الدائري المتجدد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، بالإضافة إلى قرض بقيمة 30 مليون دولار في عام 2017 لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطةSMEs



