بسبب قطعة دجاج ناقصة في الوجبة .. سيدة تعتدي على أحد العاملين في مطعم شهير .. فيديو

اشتعل عراك شديد في أحد المطاعم الشهيرة التي تقدم وجبات الدجاج المقلية ، بين سيدة و عامل في المطعم بسبب نقص قطعة دجاج من وجبتها .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن عدسات الكاميرا في أحد المطاعم الشهيرة إلتقطت عراك بين سيدة و احد العاملين في المطعم و عند سؤال العامل قال أنها كانت تصرخ في وجهه بطريقة غير لائقة و قامت بسبه و توجيه الشتائم له و لإدارة المكان بسبب نقص قطعة من الدجاج .



حسب تحقيقات الشرطة أن السيدة عادت إلى منزلها بعد شراء وجبتها من المكان ، وجدت أن هناك قطعة دجاج في وجبتها ناقصة و حين إدراكها ذلك الموقف عادت إلى المكان و قامت بتوجيه الشتائم و الألفاظ النابية لعمال المكان .



لم يكن العامل يملك القدر الكافي من التحكم في أعصابه فقام بضربها نتيجة لمحاولة تمزيق سترته فقام بصفعها ، و نتج عن ذلك كسر في ذراع السيدة و مشاكل في العمود الفقري بسبب الضرب الذي تعرضت له .









