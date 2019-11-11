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منوعات

بسبب قطعة دجاج ناقصة في الوجبة .. سيدة تعتدي على أحد العاملين في مطعم شهير .. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اشتعل عراك شديد في أحد المطاعم الشهيرة التي تقدم وجبات الدجاج المقلية ، بين سيدة و عامل في المطعم بسبب نقص قطعة دجاج من وجبتها .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن عدسات الكاميرا في أحد المطاعم الشهيرة إلتقطت عراك بين سيدة و احد العاملين في المطعم و عند سؤال العامل قال أنها كانت تصرخ في وجهه بطريقة غير لائقة و قامت بسبه و توجيه الشتائم له و لإدارة المكان بسبب نقص قطعة من الدجاج .

حسب تحقيقات الشرطة أن السيدة عادت إلى منزلها بعد شراء وجبتها من المكان ، وجدت أن هناك قطعة دجاج في وجبتها ناقصة و حين إدراكها ذلك الموقف عادت إلى المكان و قامت بتوجيه الشتائم و الألفاظ النابية لعمال المكان .

لم يكن العامل يملك القدر الكافي من التحكم في أعصابه فقام بضربها نتيجة لمحاولة تمزيق سترته فقام بصفعها ، و نتج عن ذلك كسر في ذراع السيدة و مشاكل في العمود الفقري بسبب الضرب الذي تعرضت له .




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