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محافظات

بمشاركة سائحين وطلاب.. تنظيف شواطئ جزيرة مجاويش بالغردقة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
شارك عشرات الطلاب والسائحون في حملة تنظيف شواطئ وأعماق جزيرة مجاويش والتي نظمتها جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا".
و تقع تلك الجزر بالقرب من شواطئ الغردقة، والتي تعتبر من إحدى الجزر المعلنة كمحمية طبيعية بالبحر الأحمر، وتشتهر بالشعاب المرجانية وتسكنها الطيور البحرية المهاجرة مثل النوارس للتعشيش والبيض فيها، وتعتبر المناطق التي حولها من أهم مناطق الغطس، وذلك ضمن الحملات التي تنظمها هيبكا ، لتنظيف شواطئ الجزر البحرية والتخلص من المخلفات البحرية .

وفور وصول المشاركين لشاطئ الجزيرة تم توزيعهم على مجموعات وتوزيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع المخلفات، وتم تجميع عدد كبير من الأكياس الكبيرة مملوءة بالمخلفات البلاستيكية ونقلها للنش السياحي الذي أقلهم لدفنها بالمدفن البيئي بالصحراء.

وقالت هبة شوقى المدير التنفيذى "لهيبكا" ان المخلفات البلاستيكية تمثل خطرا يهدد الموارد، وتهدد بشكل مباشر الموارد الطبيعية من الشعاب المرجانية والكائنات والثديات البحرية، وللحفاظ على هذا المورد الهام بالقيام بحملة النظافة لشاطئ الجزيرة ضمن حملة تنظيف جزر البحر الأحمر من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر ومراكب الصيد والسفن المحطمة، وتم قضاء عدة ساعات على شاطئ الجزيرة.

واضافت شوقى ان الحملة كانت بمساعدة 100 متطوع، تم فيها إزالة حوالي نص طن من المخلفات البلاستيكية من الجزيرة وكان من ضمن المشاركين فريق كشافة البحر الاحمر، ومدرسة التمريض بالغردقة مشيره انه تعد شواطئ جزيرة «مجاويش» من أفضل الأماكن لمحبي ممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج، وأنه سيتم تنظيم حملة نظافة كل فترة حتى تكون الجزيرة خالية من أي مخلفات.
بمشاركة سائحين وطلاب.. تنظيف شواطئ جزيرة مجاويش بالغردقة
بمشاركة سائحين وطلاب.. تنظيف شواطئ جزيرة مجاويش بالغردقة
بمشاركة سائحين وطلاب.. تنظيف شواطئ جزيرة مجاويش بالغردقة
بمشاركة سائحين وطلاب.. تنظيف شواطئ جزيرة مجاويش بالغردقة
بمشاركة سائحين وطلاب.. تنظيف شواطئ جزيرة مجاويش بالغردقة
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