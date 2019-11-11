هل تصبح ثورة الشاعر.. تظاهرات أحوازية حاشدة في إيران تطالب بالانفصال | فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تظاهرات حاشدة في إقليم الأحواز العربي في إيران.
واندلعت التظاهرات التي تطالب بالانفصال عن إيران منذ أمس الاحد ، بسبب التمييز الذي يمارسه النظام الإيراني ضد عرب الأحواز.
وقالت وسائل إعلام أحوازية إن سبب اشتعال التظاهرات يرجع إلى وفاة الشاعر الأحوازي حسن الحيدري صاحب الـ30 ربيعا، امس الأحد، وذلك بعد خروجه من السجن بقترة قليلة. وقيل إن السلطات الإيرانية تقف وراء اغتياله ببطء بواسطة السم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه طهران باستماتة إلى قمع وإنهاء التظاهرات في لبنان والعراق، التي خرجت ضد نفوذ النظام الإيراني بها.
واستولت إيران على الإمارة العراقية ذاتية الحكم عام 1925 بمساعدة بريطانيا، وبعد الاكتشافات النفطية الكبيرة بها.
واندلعت التظاهرات التي تطالب بالانفصال عن إيران منذ أمس الاحد ، بسبب التمييز الذي يمارسه النظام الإيراني ضد عرب الأحواز.
وقالت وسائل إعلام أحوازية إن سبب اشتعال التظاهرات يرجع إلى وفاة الشاعر الأحوازي حسن الحيدري صاحب الـ30 ربيعا، امس الأحد، وذلك بعد خروجه من السجن بقترة قليلة. وقيل إن السلطات الإيرانية تقف وراء اغتياله ببطء بواسطة السم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه طهران باستماتة إلى قمع وإنهاء التظاهرات في لبنان والعراق، التي خرجت ضد نفوذ النظام الإيراني بها.
واستولت إيران على الإمارة العراقية ذاتية الحكم عام 1925 بمساعدة بريطانيا، وبعد الاكتشافات النفطية الكبيرة بها.
مدينة الأحواز العاصمة الأن .— محمد مجيد الأحـوازي 🇾🇪 (@MohamadAhwaze) November 11, 2019
خامنئي سيقول عنهم ما يقول
ولكن القول الفصل هنا لأصحاب الحق.
أصحاب القضية العربية العادلة .
أنتم عزنا وفخرنا ، بوركتم ✌️ pic.twitter.com/42en94MPqS
مدينة الأحواز الأن .— محمد مجيد الأحـوازي 🇾🇪 (@MohamadAhwaze) November 11, 2019
الما صاروا تبع للعار ( إيران )
والعار اكسروا ضلعه ..
كفو بيك يا أحمد صوتك وصل .. pic.twitter.com/kJvlCwZ85o