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أخبار العالم

هل تصبح ثورة الشاعر.. تظاهرات أحوازية حاشدة في إيران تطالب بالانفصال | فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
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حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تظاهرات حاشدة في إقليم الأحواز العربي في إيران.

واندلعت التظاهرات التي تطالب بالانفصال عن إيران منذ أمس الاحد ، بسبب التمييز الذي يمارسه النظام الإيراني ضد عرب الأحواز.

وقالت وسائل إعلام أحوازية إن سبب اشتعال التظاهرات يرجع إلى وفاة الشاعر الأحوازي حسن الحيدري صاحب الـ30 ربيعا، امس الأحد، وذلك بعد خروجه من السجن بقترة قليلة. وقيل إن السلطات الإيرانية تقف وراء اغتياله ببطء بواسطة السم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه طهران باستماتة إلى قمع وإنهاء التظاهرات في لبنان والعراق، التي خرجت ضد نفوذ النظام الإيراني بها.

واستولت إيران على الإمارة العراقية ذاتية الحكم عام 1925 بمساعدة بريطانيا، وبعد الاكتشافات النفطية الكبيرة بها.

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