هل تصبح ثورة الشاعر.. تظاهرات أحوازية حاشدة في إيران تطالب بالانفصال | فيديو

مدينة الأحواز العاصمة الأن .

خامنئي سيقول عنهم ما يقول

ولكن القول الفصل هنا لأصحاب الحق.

أصحاب القضية العربية العادلة .

أنتم عزنا وفخرنا ، بوركتم ✌️ pic.twitter.com/42en94MPqS — محمد مجيد الأحـوازي 🇾🇪 (@MohamadAhwaze) November 11, 2019

مدينة الأحواز الأن .

الما صاروا تبع للعار ( إيران )

والعار اكسروا ضلعه ..

كفو بيك يا أحمد صوتك وصل .. pic.twitter.com/kJvlCwZ85o — محمد مجيد الأحـوازي 🇾🇪 (@MohamadAhwaze) November 11, 2019

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تظاهرات حاشدة في إقليم الأحواز العربي في إيران.واندلعت التظاهرات التي تطالب بالانفصال عن إيران منذ أمس الاحد ، بسبب التمييز الذي يمارسه النظام الإيراني ضد عرب الأحواز.وقالت وسائل إعلام أحوازية إن سبب اشتعال التظاهرات يرجع إلى وفاة الشاعر الأحوازي حسن الحيدري صاحب الـ30 ربيعا، امس الأحد، وذلك بعد خروجه من السجن بقترة قليلة. وقيل إن السلطات الإيرانية تقف وراء اغتياله ببطء بواسطة السم.ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه طهران باستماتة إلى قمع وإنهاء التظاهرات في لبنان والعراق، التي خرجت ضد نفوذ النظام الإيراني بها.واستولت إيران على الإمارة العراقية ذاتية الحكم عام 1925 بمساعدة بريطانيا، وبعد الاكتشافات النفطية الكبيرة بها.