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تعليم

باحث بهندسة طنطا يفوز بالمركز الثاني عالميا فى نظم المعلومات الجغرافية بأمريكا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
صدى البلد
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أحمد على
فاز المهندس حمادة رزق المدرس المساعد بقسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي بكلية الهندسة جامعة طنطا بالمركز الثاني عالميًا والميدالية الفضية في المسابقة الدولية لأبحاث طلاب الدراسات العليا في تخصص نظم المعلومات الجغرافية بعد ثلاث جولات من المنافسة، وذلك بالمؤتمر الدولي ال27 لنظم المعلومات الجغرافية والذي أقيم خلال الفترة من 5-8 نوفمبر الجاري بمدينة شيكاغو الأمريكية.

وقد توصل "رزق" إلى نظام جديد يدعي "صولوسيل" يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأماكن وتتبع الأشخاص داخل المباني عن طريق تحليل بيانات الإشارات اللاسلكية من شبكات المحمول، حيث يقدم البحث دقة أفضل 202% علي الأقل من الأنظمة المقترحة مسبقًا، الأمر الذي يساعد في العديد من التطبيقات مثل مساعدة الإسعاف ووحدات الانقاذ بالوصول للأشخاص في الحالات الحرجه في الوقت الحقيقي، كما يساهم أيضًا في توفير حل عملي للملاحة داخل المباني والتي يفشل فيها نظام الملاحة العالمي GPS.

يذكر أن المهندس حمادة رزق قد فاز بجائزة الجامعة المصرية اليابانية كأفضل طالب بحث لعام 2019 لتميزه العلمي في نشر الأبحاث في المجلات والمؤتمرات العلمية رفيعة المستوي، بالإضافة إلى اختياره ضمن أفضل 200 باحث شاب في العالم من 60 دولة مختلفة في مجال الرياضيات وعلوم الحاسب، كما حصل على جائزة رومبوج من منتدي هايدلبرج الدولي بجامعة هيدلبرج الألمانية لعام 2019.

تخرج "رزق" في كلية الهندسة جامعة طنطا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2010 وحصل على درجة الماجستير من جامعة طنطا 2016، وباحث دكتوراه بالجامعة المصرية اليابانية، وأيضًا باحث زائر في جامعة اوساكا بدولة اليابان.

من جانبه ، أكد الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة على دعم الجامعة الكامل واهتمامها بالباحثين في كافة القطاعات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية ، وكذلك دعم المشاركات في المسابقات والمؤتمرات الدولية الكبرى لإكساب الباحثين الخبرة المناسبة والمنافسة القوية والجادة في مجالات البحث العلمي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور مصطفي الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن البحث العلمي جزء أصيل من استراتيجية الجامعة التي تتفق وخدمة المشروعات القومية للدولة، مضيفًا أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي والنشر الدولي، كان لها أثر كبير في زيادة عدد الأبحاث التي تم نشرها دوليًا عام 2019.

وقال الدكتور محمود ذكي، عميد هندسة طنطا ، إن تقدم الكلية في التصنيفات العالمية، والذي ظهر بوضوح عام 2019، كان له دور في تقدم الباحثين وتحقيق منافسات بالمسابقات العالمية الدولية، حيث شارك عدد منهم في بعض المنافسات والمسابقات الدولية ، وحققوا نجاحا في هذه المنافسات.

وأوضح الدكتور أحمد عطا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث حرص الكلية علي تطوير القدرات البحثية للكادر العلمى ، وسعيها الدائم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية، من خلال عقد اتفاقيات للتعاون الدولى فى مراحل البكالوريوس والدراسات العليا والتدريب وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
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