اعمل فوتو سيشن..إعلامية توجه رسالة مؤثرة لـ رامي جمال وتحذر من تحول البهاق لسرطان

وجهت الإعلامية مها عادل حسني المذيعة بالتلفزيون المصري، رسالة مؤثرة إلى المطرب رامي جمال ، عقب إعلانه إصابته بمرض البهاق وتفكيره في اعتزال الغناء، وذلك عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك .



وقالت الإعلامية في رسالتها : " أولا: ألف سلامه عليك يا بطل، ثانيا : اعذرني أنا لا أقدم برنامج فني، لكن برامجي اجتماعية و سياسية فللأسف لن أستطيع التواصل معك بشكل مباشر في الوقت الحالي ولكن أسرع وسيلة للتواصل بيننا هي السوشيال ميديا لذلك سأتواصل معك عبرها ".



وأضافت : " البهاق مرض جلدي زي أي مرض جلدي يصيب أي شخص ، وهو غير معدي وغير معيق للحياة أو الحركة وأهم من كل ذلك غير مؤثر على حنجرتك أو صوتك او تلحينك".



وتابعت : "اذا هو مجرد قشرة خارجية و لأن العالم الغربي عنده تصالح اكثر ووصل لقيم إنسانية أعمق لجوهر الإنسان اكتر من شكله او لونه او مظهره الخارجي مع كل اسف لم تصل إليها بعد المجتمعات الشرقية أصبحت أشهر عارضات أو عارضين أزياء العالم من مصابي هذا المرض و تم تحويل شكلهم المتميز إلى علامة تجارية".



وتابعت : " أبرز المشاهير الأجانب ممن يعانون من هذا المرض، عارضة الأزياء الكندية لبيت أزياء ديجوال ، وهؤلاء استغلوا عملهم بأكثر مهنة تنشر الجمال والموضة في التوعية بهذا المرض".



وأضافت : " ربما جاء دورك لتكون صاحب رسالة إنسانية وفنية لكل مرضى البهاق ربما أنت الآن الجسر الذي سيعبر منه كل هؤلاء المرضى إلى الاندماج و التقبل المجتمعي انت متخيل في كام واحد وواحده خبى نفسه أو وجهه من أصحابه و أهله و انعزل بسبب ان محدش اهتم بيهم و حس انه لازم ياخد بيدهم و يفهم العالم انه مجرد لون بشرة متغير ليس اكثر او اقل".



وقالت خلال رسالتها : " لو سمحت افرح بتميزك و اختلافك لانك انت الان ستكون أول مطرب مصري عربي بمرض البهاق ينشر وعي الحياة الإيجابية و رفض التنمر المجتمعي ويرفع الحالة المعنوية لناس كتير جالها اكتئاب بسببه بل بالعكس في ناس المرض تحول عندهم من مجرد بهاق إلى سرطان جلد بسبب نقص المناعة الشديد بعد دخولهم إلى اكتئاب و انعزال".



وأضافت : " أول ما يظهر المرض على وجهك اوعدنا بـ فوتو سيشن جديد عشان نعمله شير و نفخر بك و تبقي أيقونة على أغلفة المجلات العالمية..ومعلومه لك ان فى 18 ديسمبر عام 2014 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 170-69، والذى أعلنت فيه يوم 13 يونيو يوميًا دوليًا للتوعية بالمرض وذلك اعتبارًا من عام 2015 وبحسب تقديرات منظّمة الصحة العالمية، فإن التقديرات تتراوح بين حالة من بين 5000 شخص وحالة من بين 15000 شخص فى إفريقيا".



وأضافت : "ياريت تعملنا اغنيه او حفلة فنية و تحضر لها من دلوقتي ليوم ١٣ يونيو ٢٠٢٠و تبقي رسالة مطرب مصري للتوعية وكلنا معاك يا فنان الي افريقيا وكل العالم".